Кремль недоволен заявлениями Парижа

«Нагнетание напряженности» со стороны Франции и других стран, заявляющих о готовности направить военных в Украину, «опасно» и может привести к нежелательным последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, в целом, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, являются не чем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности», - сказал Песков журналистам.

«Это очень опасная линия. Она потенциально может иметь очень нежелательные последствия. Мы самым внимательным образом за этим наблюдаем», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков прокомментировал заявление МИД Польши о присутствии в Украине военных НАТО: «У наших соответствующих служб уже давно была информация о том, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины».