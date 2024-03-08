Беларусь проверяет боеготовность армии

В Вооруженных силах Беларуси начата комплексная проверка боевой готовности соединений и воинских частей, сообщили в Минобороны республики.

"Проверка носит комплексный характер. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой", - отметили в оборонном ведомстве.

В ходе проверки запланировано также и передвижение военной техники. В военном ведомстве предупредили о том, что возможно временно ограничат движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования.