В Армении готов проект реформ Конституции

В Армении уже готов проект концепции конституционных реформ. Об этом сообщили в Минюсте Армении в ответ на письменный запрос армянских СМИ.

В ведомстве не пояснили, какие именно статьи основного закона страны планируется пересмотреть, но отметили, что в проекте концепции есть положения, касающиеся формы правления, рамок полномочий президента, устранения взаимосвязанности между 2-й и 3-й главами, закрепления социальных, экономических и культурных прав в главе, касающейся фундаментальных прав человека.

Проект также предусматривает создание государственных органов и, в частности, автономных структур; вводится также ценз оседлости и гражданства для ряда должностей. Есть и положение, предусматривающее передачу частным субъектам государственных полномочий.

В министерстве сообщили, что комиссию по конституционным реформам возглавляет юрист-ученый Давид Акопян. Полный состав комиссии, однако, огласке не подлежит.

О необходимости новой Конституции заявил премьер Никол Пашинян на одном из заседаний правительства 19 января. По его словам, стране нужен новый основной закон, который сделает ее «более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых условиях».