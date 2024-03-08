Армения обвинила Россию в провокации

В правящей партии Армении «Гражданский договор» назвали провокацией слова, что правительство премьер-министра страны Никола Пашиняна делает шаги против России.

Как заявил замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Акобян, Армения намерена полностью выполнять функции председательства в органах ЕАЭС, подписание Римского статуса Международного уголовного суда (МУС) этому не помешает.

«Армения ратифицировала Римский статут с целью приобрести дополнительные гарантии безопасности нашей стране и ее гражданам. А осуществление председательства Армении в ЕАЭС - это совершенно другой рабочий процесс. Я не считаю целесообразным смешивать эти два процесса. Еще раз заверяю вас, что председательство РА в ЕАЭС не подразумевает никаких действий, о которых вы говорите, мы полностью выполним свои обязательства», - заверил он, отвечая на вопрос одного из оппозиционных депутатов о том, может ли подписание Римского статута помешать Армении выполнить свои обязательства в ЕАЭС.