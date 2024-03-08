В России беспилотники атаковали арсенал со снарядами

Два беспилотника упали на территории арсенала с боеприпасами в поселке Котлубань Волгоградской области во время массовой атаки на регион в ночь на 8 марта. Как сообщает Astra со ссылкой на собственные источники, один из дронов при этом взорвался. О пострадавших или о разрушениях ничего не известно.

По данным издания, БПЛА упали на территории войсковой части 57229/51, которая является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью были сбиты 15 беспилотников.