10 тысяч американских солдат в Польше

На территории Польши дислоцированы 10 тысяч американских военнослужащих, сообщил агентству PAP посол США в Варшаве Марк Бжезинский.

«На данный момент 10 тысяч американских солдат размещается по всей Польше, тренируются, участвуют в учениях с Войском Польским и используют самое высокотехнологичное вооружение», - сказал дипломат.

«Танки Abrams, истребители F-16, РСЗО HIMARS - та военная техника, которая очень важна для обороноспособности Польши и альянса», - заявил он.

Посол подчеркнул, что «Польша играет ключевую роль в НАТО, помогая обеспечить безопасность восточного фланга альянса», добавив, что Польша находится в безопасности, будучи членом НАТО.