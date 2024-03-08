В Баку сократится количество такси

Для Баку достаточно функционирование 20 тысяч автомобилей такси, заявил заместитель министра транспорта и цифрового развития Рахман Гумматов.

«Но уменьшение числа такси на 40 тысяч не означает появления новых безработных – эти водители перейдут на работу на пассажирские автобусы и грузоперевозки, где есть необходимость в водителях», - подчеркнул замминистра.

По его словам, с лета удалось снизить число столичных такси с 67 тысяч до 60 тысяч.