Украина берет пример с Израиля

Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок в стране. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов», – сказал министр.

По его словам, на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине. Но еще рано говорить о каких-то сроках. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как рынок будет работать в условиях военного положения, а также оценку рисков, подходы и алгоритмы.

«Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль – это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля», – сказал Кубраков, заверив, что есть европейские авиакомпании, которые интересуются и хотят быть первыми при возобновлении работы украинского авиарынка, но отказался их называть. Переговоры, по его словам, также продолжаются и с тремя украинскими компаниями.