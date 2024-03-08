Уволен глава гёйчайского колледжа

Госагентство по науке и высшему образованию при Минфине и Миннауки и образования проводит проверку в Гёйчайском государственном колледже управления и технологий.

В ходе расследования были выявлены серьезные недостатки, связанные с организацией учебного процесса в колледже. В результате заместитель директора колледжа по учебной работе, временно исполняющий обязанности директора Шахин Алиев был освобожден от занимаемой должности.