Лира обновила исторический минимум

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару. Курс доллара США к турецкой валюте на международном рынке Форекс в начале торгов 11 марта подскочил на 0,6% и достиг отметки 32,0254 лиры за доллар.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция в стране в сочетании с опасениями по поводу истощения валютных резервов оказывает давление на валюту, пишет Bloomberg. Волатильность на валютном рынке останется высокой в этом месяце в преддверии местных выборов.

В 2024 году лира ослабла уже более чем на 8% после падения почти на 37% в 2023 году. Восемь повышений процентных ставок Центральным банком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту. Годовая инфляция в Турции в феврале достигла 15-месячного максимума.