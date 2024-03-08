Буданов обещает cюрпризы россиянам

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовят серьезную операцию на территории Крыма. По его словам, действия украинской армии в районе Черного моря в 2022–2023 годах связаны одним стратегическим замыслом.

«Это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда», - приводит пресс-служба ГУР слова Кирилла Буданова.

По его словам, у ВС России никогда не будет господства в море. Глава ГУР добавил, что к атакам на корабли российского флота причастно спецподразделение Group 13.