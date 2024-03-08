Турция хочет назад свои деньги

Турция рассчитывает вернуть деньги, которые были уплачены за покупку американских истребителей F-35, пишет газета Sabah со ссылкой на заявление министра национальной обороны Яшара Гюлера.

«Я думаю, мы сможем вернуть деньги, которые мы заплатили за F-35, переговоры продолжаются», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел республики Хакан Фидан заявил, что Турция готова обсуждать с Соединенными Штатами возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из нее необоснованной.

Турция в 2017 году заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила в 2019 году. США требовали от Турции отказаться от российских систем в пользу Patriot американского производства, но Анкара отказалась. Тогда Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. Также США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией.