Грузия призывает Украину выдать ей соратников Саакашвили

Грузия призывает Украину выдать ей двух соратников Михаила Саакашвили, которые занимают высокие посты в Украине: советника генпрокурора Зураба Адеишвили и заместителя главы Службы контрразведки Георгия Лорткипанидзе. Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.

В Тбилиси напомнили, что на родине указанные лица осуждены по различным обвинениям времен президентства Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме. Однако Украина проигнорировала запросы об экстрадиции.

«Правительство Грузии недоумевает по поводу решений, принятых украинскими властями, которые, как представляется, искусственно вбивают клин между двумя исторически дружественными странами и народами… Для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, занимающих высокие посты в их администрации», - говорится в сообщении.