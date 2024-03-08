Багратян надеется свергнуть Пашиняна

Движение «Вместе» 13 марта проведет в Ереване митинг. Об этом на встрече с журналистами 11 марта заявил член движения, бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

По его словам, митинг состоится на Площади свободы в Ереване и начнется в 18:00.

Багратян сообщил, что за это время представители движения провели множество важных встреч, в том числе в регионах. По его убеждению, «смена власти в Армении назревает». Он призвал граждан «стать частью этого процесса». «Мы постепенно поднимем граждан на борьбу. Народ должен присоединиться к нам. В таком случае мы сможем сказать (премьер-министру Армении): «Какой же поддержкой народа ты пользуешься, если народ здесь?» – отметил бывший премьер-министр.

По его словам, «Никол Пашинян узурпировал власть».

«Мы открыты к сотрудничеству со всеми оппозиционными силами. Я уверен, что мощное объединение состоится», – подчеркнул Грант Багратян.