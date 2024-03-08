Израильские военные атаковали 10 марта объект в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, где мог находиться заместитель командира боевого крыла движения ХАМАС Маруан Исса, считающийся третьим по значимости в иерархии этой радикальной организации. Об этом сообщает радио Kan.

По данным радиостанции, в результате этой атаки есть погибшие, но их личности к настоящему моменту не установлены. Радио Kan указывает, что вместе с Иссой в этом районе могли находиться другие высокопоставленные военные командиры ХАМАС.

Газета Haaretz утверждает, что Армия Израиля проверяет информацию, был ли убит Исса в результате этого удара.