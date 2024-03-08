Еще один сторонник отправки войск НАТО в Украину

Войска НАТО могут оказывать помощь непосредственно на территории Украины. Такое решение не будет нарушать никакие международные правила, заявил президент Чехии Петр Павел. Он сказал, что необходимо проводить четкое различие между развертыванием боевых войск и привлечением войск к некоторой "вспомогательной" деятельности.

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что было агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около 1000 человек. С точки зрения международного права и Устава ООН ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО - как и гражданским лицам, например, - помогать в работе в Украине", - цитирует политика издание Euractiv.

При этом Павел не стал отрицать, когда его спросили, поддержит ли он участие войск НАТО в прямой поддержке Украины на ее территории.

"Я бы, конечно, не отказался от дебатов по этому вопросу. Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того чтобы обучать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перевозить тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, гораздо разумнее было бы перевезти несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и обучать там украинских солдат", - объяснил Павел.

Кроме того, он напомнил, что после начала российского вторжения в Украину Москва заявила, что любой, кто оказывает Украине какую-либо помощь, станет законной мишенью.

"Сегодня мы не только поставляем Украине стрелковое оружие, мы поставляем ей танки, возможно, скоро мы будем поставлять ей самолеты, мы поставляем ей крылатые ракеты средней дальности, и при этом не было ни одного нападения на территорию НАТО. Россия прекрасно понимает, что это было бы нарушением закона гораздо большего масштаба, чем то, что она делает сейчас", - заявил президент Чехии, добавив, что Россия знает о силе НАТО.

По его словам, западные союзники должны иметь мужество защищать свою деятельность юридически, "потому что помощь в обучении и обслуживании техники в суверенной стране не является боевыми действиями".