Армяне пытались наблюдать за азербайджанской армией
11 марта в 12:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эсрик Товузского района, сообщили в Минобороны.
«Благодаря бдительности наших подразделений, обнаруженный беспилотный летательный аппарат был нейтрализован специальными техническими средствами», - говорится в сообщении.