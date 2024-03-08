При поддержке Фонда Red Hearts успешно реализуется социальный проект Bütün Vücudlar Danışır

На занятии, проводимом в «Акватик Палас», люди с ограниченными возможностями обучаются новым навыкам с использованием метода DanceAbility. Этот метод позволяет выражать свои эмоции через танец, создавая безопасную и поддерживающую среду для выражения себя. Кроме того, занятие способствует развитию эмпатии и установлению связей между людьми с ограниченными возможностями и без них. За восемь месяцев с начала проекта в общей сложности приняли участие около 500 человек.

Цель проекта, поддержанного Kapital Bank в рамках проекта «Корпоративная социальная ответственность», – повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями, увеличение уровня инклюзивности, равенства и солидарности. Проект также охватывает детей с ограниченными возможностями, людей с тяжелыми заболеваниями и ветеранов.

Фонд был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. С начала своей деятельности в качестве фонда с 2020 года он в основном направлен на развитие культуры благотворительности в нашей стране. Фонд Red Hearts активно участвует в решении актуальных и важных вопросов, таких как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Для более подробной информации: www.redhearts.az.