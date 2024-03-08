Столтенберг ответил на скандальное заявление Папы Римского

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на призыв Папы Римского к Украине относительно того, что ей нужно «поднять белый флаг» и начать переговоры с РФ.

«Капитуляция - это не мир. Президент России Владимир Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности», - сказал он, пишет NTV.

Также генсек выступил с призывом ко всем союзникам продолжать оказывать Украине военную поддержку.

«Мы должны продолжать укреплять Украину, чтобы показать президенту Путину, что он не получит желаемого на поле боя. Мы должны сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна», - заявил Столтенберг.

Папа Римский оскандалился новым заявлением относительно российско-украинской войны. В одном из своих интервью швейцарской телерадиокомпании Франциск заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой «белого флага», и начать переговоры. Как добавил понтифик, переговоры должны происходить с помощью международных сил.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Ватикану стоит поддержать Украину в борьбе за собственное выживание вместо того, чтобы повторять ошибки первой половины ХХ века. Резкой критике Папу Римского подверг также президент Украины Владимир Зеленский.