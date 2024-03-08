Мишустин поручил исполнять договоренности с Азербайджаном

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам тщательно отслеживать, как выполняются договоренности между Москвой и Баку.

"Внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами", - поставил Мишустин задачу своим заместителям.

На прошлой неделе российский премьер посещал Азербайджан и обсуждал с коллегами развитие сотрудничества между двумя странами.

Во время его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым рассматривалось укрепление сотрудничества в энергетике, в промышленности, в области транспортной инфраструктуры, в сельском хозяйстве, в фармацевтике.

Стороны договорились усилить работу по совместным проектам, создавать максимально благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций. Особое внимание уделили развитию международного транспортного коридора Север-Юг, который проходит через Азербайджан.