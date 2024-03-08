В США оценили военную мощь России

В НАТО считают, что Россия, вероятно, сможет поддерживать свои военные действия в нынешних масштабах еще от двух до пяти лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По крайней мере две европейские военные разведки также считают, что Россия может произвести достаточно оружия, чтобы продержаться еще несколько лет.

Согласно анализу российской статистики, проведенному Центральным банком Финляндии, объем производства в нескольких отраслях, связанных с военной промышленностью, включая оптическую продукцию и производство металлов, с начала войны вырос в два раза. Однако рост производства и общий уровень военных расходов могут оказаться неустойчивыми, учитывая отток инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики, заключил Банк Финляндии.

Анализ Центрального банка также показывает, что значительная часть роста производства, связанного с обороной, пришлась на низкотехнологичную продукцию, такую как стальной прокат, а не на более сложные изделия, такие как полупроводники, в производстве которых Россия зависит от иностранных поставщиков.

Некоторые аналитики ставят под сомнение российское военное производство. Например, Россия не делает разницы между новопроизведенной бронетехникой и старыми моделями, вывезенными с хранения и отремонтированными.

Так, танковый завод Омсктрансмаш производит танки, похожие на Т-62, не выпускавшиеся с 1970-х годов, и Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Эти старые танки не так хороши по качеству, как новые модели, и их запасы со временем иссякнут.