Каспий затрясло
В Каспийском море произошло землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Магнитуда землетрясения составила 3,9.
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В Каспийском море произошло землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Магнитуда землетрясения составила 3,9.
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