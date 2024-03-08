Жестокий убийца Сафаров получил заслуженное наказание

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 48-летнего жителя столицы Нофеля Сафарова, обвиняемого в убийстве бывшего тестя, тещи и шурина в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению.

Убийство произошло 29 ноября прошлого года. Были убиты 83-летний житель Эльбрус Мурадов, его жена, 77-летняя Шахира Мурадова, их больной сын, 51-летний Рахиль Мурадов, а внук Мурадовых - 25-летний Эльбрус Агаев - получил телесные повреждения.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что в тот день вечером Нофель Сафаров, взяв оружие, явился в дом бывшего тестя. Он избил во дворе Эльбруса Мурадова дубинкой, а затем нанес ему 14 ножевых ранений. Ту же процедуру он повторил с тещей Шахирой Мурадовой, а затем расправился с лежавшим в кровати больным шурином Рахилем Мурадовым.

Вынося из дома деньги и драгоценности, убийца столкнулся во дворе дома с внуком Э.Мурадова Эльбрусом Агаларовым, которому также нанес ножевые ранения, но последний выжил.

Нофель Сафаров не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.