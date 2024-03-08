Шольц не поддержал Папу Римского

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласен с мнением Папы Римского, который призывал к переговорам по Украине и использовал при этом словосочетание "белый флаг". Об этом сообщил представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге.

"Как вы можете себе представить, по этому вопросу канцлер не придерживается того мнения, которого придерживается Папа Римский. Мы также приняли к сведению, что представитель Ватикана вчера (10 марта - прим.) попытался прояснить слова понтифика", - сказал Хебештрайт. По его словам, Украина "пользуется международной поддержкой".

Папа Римский в интервью телерадиокомпании RSI 9 марта призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. При этом он использовал термин "белый флаг", что было интерпретировано многими СМИ как призыв к капитуляции Киева.