Новые подробности по делу экс-депутата

Экс-депутата Милли Меджлиса Гусейна Абдуллаева, привлеченного к уголовной ответственности за легализацию крупной суммы денег, полученных преступным путем, заподозрили в финансировании незаконных движений. Сумма финансирования, как сообщается, превышает 5 млн манатов.

Делом занимается Генпрокуратура. Несколько дней назад по представлению прокурора Абдуллаев был арестован. Сторона защиты не согласилась с обвинением и подала жалобу, которую отклонил Бакинский апелляционный суд.

Отметим, что Г.Абдуллаев был задержан 22 апреля 2018 года в Турции и экстрадирован в Азербайджан. Он был обвинен в мошенничестве и приговорен к 6 годам лишения свободы. Срок тюремного заключения истекает в апреле этого года.