Какие документы подписали Азербайджан и Казахстан

Как уже сообщалось, в понедельник, 11 марта, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов.

«Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Республиканским государственным учреждением «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан» подписали исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов и директор «Службы центральных коммуникаций» Республики Казахстан Аскар Умаров.

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» Республики Казахстан» подписали председатель KOBİA Орхан Мамедов и председатель правления «Фонда развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева.

«Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» в сфере купли-продажи казахстанской нефти» и «Соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» о поэтапном увеличении объемов казахстанской нефти, транзитируемой через территорию Азербайджанской Республики» подписали президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф и председатель правления «Национальной компании «КазМунайГаз» Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.

«Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Акционерным обществом «Самрук Казына» подписали генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов и председатель правления Акционерного общества «Самрук Казына» Нурлан Жакупов.

«План мероприятий между Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Министерством культуры и информации Республики Казахстан на 2024-2025 годы» подписали министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли и министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере исследования и использования космоса в мирных целях» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин.

«Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан в сфере образования от 3 апреля 2017 года» подписали министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев и министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.

«Соглашение между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта Республики Казахстан о взаимном признании квалификационных дипломов экипажей морских судов» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев.