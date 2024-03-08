Токаев: Победа Азербайджана войдет в скрижали всемирной истории

Казахстан искренне радуется исторической победе Азербайджана, восстановлению собственного суверенитета. Эта победа является исторической по своей сути и, безусловно, войдет в скрижали летописи Азербайджана, да и всемирной истории. Так сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

Глава Казахстана назвал историческим событием первое заседание Высшего межгосударственного совета: «Только что мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. Это говорит о том, что Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами-союзниками…».

«…Саммит СОР29 – это тоже большое историческое достижение в целом азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем, да и глобального сотрудничества именно в этой сфере. Баку, безусловно, справится с этой задачей. Мы принимали участие в саммите СОР28 в Дубае и видели, что это действительно очень важный форум. Мы радуемся тому, что именно Баку был выбран в качестве места проведения такого важного глобального форума», - сказал президент Казахстана.

Говоря о товарообороте между Казахстаном и Азербайджаном, Токаев указал, что с 2020 года он увеличился в пять раз: «Конечно, абсолютные цифры может быть не столь впечатляющие. Здесь предстоит поработать. Но сама динамика не может не вызывать положительной оценки. Наши страны располагают значительным экономическим потенциалом, и я думаю, что следующие успехи не за горами. Действительно, спектр сотрудничества очень широкий. Мы сегодня об этом говорили, - начиная с транспорта и логистики и заканчивая вопросами цифровизации, уже не говоря о нефти и газе и прочее».

Президент Казахстана отметил и «побратимские отношения между священными городами Туркестан и Шуша, а также Уральском и Мингячевиром, Шымкентом и Гянджой».

Токаев напомнил, что «мы завтра откроем в городе Физули Центр детского творчества имени Курмангазы. Это тоже будет символом нашего взаимодействия и сотрудничества».