Российская разведка обвиняет Байдена

США с помощью неправительственных организаций (НПО) пытаются заставить россиян не ходить на выборы президента, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

«По поступающей в службу внешней разведки Российской Федерации информа­ции, администрация Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на предстоящих 15-17 марта выборах президента РФ. ...По расчетам Ва­шингтона, полученное таким образом «сокращение явки» даст Западу повод поставить под сомнение итоги выборов», – говорится в сообщении ведомства.

В нем также утверждается, что по указу администрации Байдена «через оп­позиционные интернет-ресурсы» распространяются призывы игнорировать выборы, а также планируется «осуществить кибератаки» на систему дистанционного электронного голосова­ния (ДЭГ). Служба заявляет, что атаки могут сделать «невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей».

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 г. В них примут участие четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец) и выдвинутые парламентскими партиями депутаты Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Вячеслав Даванков («Новые люди»).