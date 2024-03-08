Москва дала совет «ответственным политикам в Ереване»

Высказывания заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о поддержке Армении подтверждают стремление Запада превратить республику в инструмент против России. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ.

«Обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку Армении перед лицом «исходящих из России угроз». Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе, - указали в дипведомстве. - Но откровения Хиппи - это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы. Повод ответственным политикам в Ереване серьезно задуматься».