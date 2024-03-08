Глав азербайджанских телеканалов вызвали в Администрацию президента

По информации, на встрече прозвучали серьезные комментарии относительно той позорной ситуации, которая царит в шоу и программах, транслируемых на указанных каналах.

Несколько дней назад в Администрацию президента были приглашены руководители телеканалов ATV, Xəzər, ARB и Space. Об этом стало известно Qafqazinfo.

Было отмечено, что такие передачи, как Bizimləsən, Elgizlə izlə, Səni axtarıram, Həmin Zaur, Gəl danış, Yaxşıya doğru, Təsir dairəsi, вызывают общественное недовольство и беспокойство, затмевают успехи, достигнутые в развитии телерадиопространства.

Также отмечалось, что не может не вызывать обеспокоенность увеличение в рейтинговой конкуренции телеканалов наличия примитивных передач, в которых нарушаются этические нормы, ущемляются национальные и моральные ценности, допускается грубое вмешательство в частную жизнь. Поступают многочисленные жалобы в связи с заранее подготовленными сценариями скандалов, вовлечением зрителей за деньги, реализацией коррупционных схем с участниками этих программ.

В этих программах, которые длятся 3-5 часов в день, унижаются личности людей, используются оскорбления и нецензурные выражения. Присутствуют ведущие и эксперты, чья культура, речевые способности и уровень знаний не соответствуют предъявляемым требованиям.

До сведения руководителей телеканалов было доведено, что так продолжаться больше не может: если этому безобразию не будет положен конец, и не произойдет перелома в деятельности программ, возможно введение юридических санкций и даже мер, связанных с ограничением деятельности телеканалов.