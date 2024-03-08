Тамилла Алиева, собкор 19:34

Сегодня с участием президентов Азербайджана и Казахстана Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева состоялся телемост по случаю прибытия в Азербайджан контейнерного поезда, отправленного через Срединный коридор по маршруту Китай - Казахстан - Азербайджан. Отправка этого контейнерного поезда из принадлежащего Казахстану транспортно-логистического центра в китайском Сиане имеет большое значение для всех участников Срединного коридора.

Маршрут в 7 тысяч километров (казахстанский терминал в Сиане - Актау – станция "Апшерон") поезд, состоящий из 61 контейнера, преодолел за 11 дней. В ходе мультимодальной перевозки контейнеры были перегружены в порту в Казахстане и доставлены по Каспийскому морю в Бакинский международный морской торговый порт, а оттуда на станцию "Апшерон". Отметим, что в плане развития Срединного коридора и привлечения новых грузов начавший в эти дни свою работу в Китае казахстанский транспортно-логистический центр способен значительно увеличить объемы грузоперевозок по маршруту. Согласно предварительной договоренности, посредством этого центра в Азербайджан будет отправляться по 10 контейнерных поездов ежемесячно.

Наряду с этим, для содействия развитию Срединного коридора была создана цифровая платформа DTC, нацеленная непосредственно на потребителя. Цифровые системы АЖД и КТЖ интегрированы с платформой отслеживания грузов по маршруту в режиме реального времени с помощью функции Track and Trace. Единая цифровая экосистема повышает прозрачность и привлекательность Срединного коридора. Благодаря совместным усилиям железных дорог Казахстана и Азербайджана планируется значительно увеличить объемы грузоперевозок в 2024 году.