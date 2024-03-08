Азербайджан превратился в локомотив Срединного коридора почти официоз
Сегодня с участием президентов Азербайджана и Казахстана Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева состоялся телемост по случаю прибытия в Азербайджан контейнерного поезда, отправленного через Срединный коридор по маршруту Китай - Казахстан - Азербайджан.
Отправка этого контейнерного поезда из принадлежащего Казахстану транспортно-логистического центра в китайском Сиане имеет большое значение для всех участников Срединного коридора.
Маршрут в 7 тысяч километров (казахстанский терминал в Сиане - Актау – станция "Апшерон") поезд, состоящий из 61 контейнера, преодолел за 11 дней. В ходе мультимодальной перевозки контейнеры были перегружены в порту в Казахстане и доставлены по Каспийскому морю в Бакинский международный морской торговый порт, а оттуда на станцию "Апшерон".
Отметим, что в плане развития Срединного коридора и привлечения новых грузов начавший в эти дни свою работу в Китае казахстанский транспортно-логистический центр способен значительно увеличить объемы грузоперевозок по маршруту. Согласно предварительной договоренности, посредством этого центра в Азербайджан будет отправляться по 10 контейнерных поездов ежемесячно.
Наряду с этим, для содействия развитию Срединного коридора была создана цифровая платформа DTC, нацеленная непосредственно на потребителя. Цифровые системы АЖД и КТЖ интегрированы с платформой отслеживания грузов по маршруту в режиме реального времени с помощью функции Track and Trace. Единая цифровая экосистема повышает прозрачность и привлекательность Срединного коридора.
Благодаря совместным усилиям железных дорог Казахстана и Азербайджана планируется значительно увеличить объемы грузоперевозок в 2024 году.
За январь-февраль 2024 года объем перевозок между АО «Национальная компания «Казахстанская железная дорога» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» составил 539,5 тысячи тонн, увеличившись на 25% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.
Если раньше доставка грузов из Китая до портов Черного моря занимала около 53 дней, сейчас срок доставки удалось уменьшить до 18 дней.