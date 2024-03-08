Нетаньяху дал обещание: ликвидировать высшее руководство ХАМАС

Израиль намерен добиться «полной победы» в войне с палестинским движением ХАМАС. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал всех лидеров движения «мертвецами» и пообещал, что армия Израиля скоро доберется до них.

«Мы находимся на пути к полной победе. На пути к этой победе мы уже уничтожили номер четыре в ХАМАС. Номера три, два и один на очереди»,— сказал Нетаньяху, которого цитирует The Times of Israel).

Издание предполагает, что под «четвертым номером» израильский премьер имел в виду Салеха Аль-Арури, заместителя политического лидера ХАМАС. Салех Аль-Арури был убит в январе под Бейрутом. Вместе с ним были ликвидированы несколько его соратников.

Накануне, 10 марта, Биньямин Нетаньяху отверг критику президента США Джо Байдена. Американский лидер заявил, что политика Нетаньяху в секторе Газа только вредит самому Израилю. Премьер-министр заявил, что его политику поддерживает большинство населения страны.