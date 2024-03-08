ОАО «Азеришыг» продолжает работы в соответствии с годовым планом по восстановлению электросетей в регионах. В проект реконструкции сети также включен ряд сел Ленкоранского района.

По информации пресс-службы ОАО, в настоящее время в селах Виравул, Дашдатук, Гирдени, Герматюрк полностью реконструируются сети электроснабжения, давно вышедшие из строя. Работы обеспечат качественное и бесперебойное электроснабжение тысяч жителей этих сел, а также минимизируют технические потери в сети.

В селе Виравул, где ведутся работы, проживает около 4 000 жителей. Начальник регионального управления энергоснабжения и сбыта Эльгюн Мамедов проинформировал о проделанной работе, сообщил, что в настоящее время в селе Виравул на месте старых закопаны новые металлические и композитные опоры, проложены линии электропередач. Установлены самоизолированные SIP-кабели, силовые трансформаторы. Из жилых помещений абонентов удаляются старые счетчики, на их месте устанавливаются новые, соответствующие современным стандартам.