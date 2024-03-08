Голосующих в Латвии россиян будут проверять

Во время предстоящих президентских выборов в РФ власти Латвии будут проверять россиян, которые придут на избирательный участок в посольстве. Полиция и пограничники будут контролировать у находящихся в стране граждан России наличие права на пребывание, сообщил в понедельник, 11 марта, латвийский телеканал TV3 со ссылкой на главу Госполиции Армандса Рукса.

«Доступ к посольству будет соответствующим образом контролироваться - вместе с ГПО (пограничной службой) будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз», - предупредил Рукс.

По его словам, в случае серьезных нарушений правил пребывания в Латвии возможны процедуры выдворения. Глава Госполиции также указал, что аналогичные проверки проводят российские правоохранительные органы во время латвийских выборов, когда граждане Латвии идут на избирательные участки в диппредставительствах.

Кроме того, Рукс отметил, что во время российских выборов Госполиция будет работать в усиленном режиме и пресекать любые попытки прославления российской агрессии в отношении Украины.