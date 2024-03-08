Почему Макрон вновь отменил свой визит в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил давно запланированный визит в Киев из-за напряженных отношений с союзниками, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника Politico, Макрон хочет «выделить время» для переговоров с союзниками, чтобы приехать в Украину с готовыми предложениями. «Требуется немного времени, чтобы принять необходимые решения и сформулировать обязательства перед партнерами»,— сообщил источник.

Издание отмечает, что в последние недели французский президент вызвал недовольство у европейских политиков из-за своих заявлений о боевых действиях. В конце февраля Макрон сказал, что не исключает отправку в Украину наземных войск, а в начале марта призвал Европу не быть трусливой.

Изначально Эммануэль Макрон планировал приехать в Киев в феврале для обсуждения поставок оружия. 11 февраля издание Challenges со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что визит политика перенесен в целях безопасности. 17 февраля BFMTV писало, что Макрон отправится в Киев «до середины марта».