Китай недоволен поведением премьера Индии

Пекин выразил дипломатический протест Нью-Дели в связи с посещением премьер-министром Индии Нарендрой Моди штата Аруначал-Прадеш, расположенного на спорном участке межгосударственной границы. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай этим категорически недоволен и решительно выступает против визита лидера [Индии] на восточный участок китайско-индийской границы», - приводит агентство Bloomberg слова спикера китайского внешнеполитического ведомства.

«Вопрос о границе между Китаем и Индией до сих пор не решен. Индия не имеет права произвольно использовать территорию Цзаннань (китайское наименование штата Аруначал-Прадеш) в Китае», - заявил Ван Вэньбинь.

Премьер-министр Индии 9 марта посетил Аруначал-Прадеш, где принял участие в церемонии открытия туннеля Села. Как отмечает Bloomberg, ввод в эксплуатацию туннеля Села облегчит Вооруженным силам Индии переброску войск к границе с КНР.

Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница, две страны разделяет линия фактического контроля, что остается на протяжении десятилетий источником напряженности.