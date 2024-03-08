Азербайджан экстрадировал в Узбекистан мошенников

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана о привлечении к уголовной ответственности граждан этой страны Шодиева Шахбоза Комил оглу, 1989 года рождения, и Сатымбоева Шахбоза Акмалхон оглу, 1997 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, Шодиев, обвиняемый в мошенничестве, растрате, фальсификации официальных документов и заведомом использовании поддельных документов в Узбекистане, мошенничестве, незаконном приобретении паспорта или других важных личных документов, и Сатынбоев, обвиняемый в мошенничестве, незаконном приобретении паспорта или других важных личных документов, были объявлены в международный розыск. Указанные лица были выявлены в Азербайджане в 2023 году, в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно Конвенции от 07.10.2002 года «О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» были приняты решения о выдаче обвиняемых. Их передали компетентным органам запрашивающей страны в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.