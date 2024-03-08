Трамп нашел новую мишень
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает Facebook «врагом» для американцев, сообщил телеканал CNBC.
«Я считаю Facebook врагом людей», - сказал Трамп в интервью телеканалу, добавив: «Я думаю, Facebook очень плохо влияет на нашу страну, особенно когда речь заходит о выборах».
Так Трамп отреагировал на усилия нынешней администрации США заблокировать приложение китайского производства TikTok, от чего может выиграть Facebook.
CNBC напоминает, что законодатели США активизируют усилия по устранению обеспокоенности вокруг TikTok. Так, они предлагают либо отказ компании ByteDance от TikTok, либо полный запрет приложения. Действующий президент Джо Байден также заявил, что подпишет законопроект о запрете приложения, если Конгресс США его примет.