Молдова вызывает российского посла на ковер
Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы после новостей о том, что в Приднестровье (сепаратистский регион Молдовы – ред.) могут открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России.
«В ходе встречи российскому дипломату будет сообщена позиция неодобрения решения об открытии избирательных участков Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова», — цитирует РБК сообщение.
Васнецов должен прибыть в министерство 12 марта.
11 марта информагентство «Новости Приднестровья» сообщило, что 17 марта посольство России откроет там шесть участков для голосования на выборах российского президента.
В феврале Молдова уведомила Россию, что разрешает зарегистрировать на своей территории только один избирательный участок. Также российскому посольству сообщили о неприемлемости открытия участков в Приднестровье.