Алиев: Это братская помощь Казахстана Азербайджану

«Хотел бы… выразить благодарность Касым-Жомарту Кемелевичу за его инициативу о строительстве в освобожденном от оккупации городе Физули Центра детского творчества имени Курмангазы». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства указал, что «это решение лично президента (Казахстана – ред.), и от этого решения до реализации этого проекта прошло совсем немного времени, и завтра мы вместе открываем этот Центр. Наряду с тем, что там будут проходить обучение дети бывших вынужденных переселенцев, это также будет центром нашей дружбы, нашего братства. Это братская помощь Казахстана Азербайджану, это дар Казахстана Азербайджану и поддержка в деле восстановления освобожденных территорий».