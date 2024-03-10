Силы обороны Украины уничтожили в Запорожском направлении российский комплекс РЭБ «Палантин». Об этом украинские Силы специальных операций сообщили в своем Telegram.

Во время ведения разведки в Запорожском направлении операторы разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО обнаружили мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ «Палантин». Он вел радиоэлектронную разведку, подавлял системы связи Сил обороны Украины в этом направлении. В результате огневого поражения комплекс был уничтожен.

РЭБ «Палантин» позволяет создавать помехи для связи. При необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение армии РФ в 2019 году.