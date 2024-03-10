Премьер Швеции призвал Европу не надеяться на американцев

Европе необходимо самой создать сильную оборону НАТО, а не полагаться на военное присутствие США. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью изданию Politico.

«Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее», — сказал политик.

Премьер Швеции также подчеркнул, что Стокгольму и всем европейским странам необходимо снижать зависимость от Китая в стратегических секторах экономики.

Ранее в понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции на церемонии в честь вступления королевства в военный блок.