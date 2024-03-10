Индия успешно испытала баллистическую ракету

«Горжусь нашими учеными из Организации оборонных исследований и разработок за миссию «Дивьястра» («Небесное оружие» на хинди) - первый испытательный пуск разработанной в Индии ракеты «Агни-5» , оснащенной технологией разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения», - цитирует ТАСС Моди.

Он не привел подробностей об испытаниях и характеристиках ракеты. Организация оборонных исследований и разработок позже сообщила, что ракета была запущена с острова Абдул Калам у побережья восточного штата Одиша.

В Индии разработаны несколько типов ракет семейства «Агни»: «Агни-1» с дальностью полета в 700 км, «Агни-2» - 2 тыс. км, «Агни-3» - более 3 тыс. км и «Агни-5» - более 5 тыс. км. По данным местных СМИ, разрабатывается и ракета «Агни-6» с дальностью полета до 10 тыс. км и возможностью пуска с подводной лодки.