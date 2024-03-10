Дмитрий Рой, автор haqqin.az 22:09

Экспорт вооружений России сократился на 53% в 2019–2023 годах по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. В результате Москва впервые за время наблюдений опустилась на третье место по этому показателю. Россия теперь даже не вторая. Она третья, а доля российских вооружений на мировом рынке сжалась до 11%, свидетельствует доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира, SPIRI, сомневаться в объективности которого не приходится, что бы по этому поводу не говорили российские Z-пропагандисты.

По данным SPIRI, еще в 2019 году Россия поставляла основные виды вооружений в 31 страну, в 2022-м — уже в 14, а в 2023-м — только в 12. На страны Ближнего Востока и Африки пришлось 13% и 10% соответственно. Для сравнения: США в 2019–2023 годах поставили основные вооружения в 107 государств, что больше, чем за все предыдущие периоды. На страны Ближнего Востока пришлось 38% американских поставок. Что еще интересно в этом докладе: среди других стран, которые входят в ТОП-10 по экспорту вооружений, Италия увеличила этот показатель на 86%, Южная Корея — на 12%. При этом Китай снизил экспорт оружия на 5,3%, Германия и Великобритания — на 14%, Испания — на 3,3%, Израиль — на 25%. Вообще, доклады SPIRI всегда интересны и позволяют весьма точно как уловить текущие изменения на мировом оружейном рынке – так и составить прогноз и определить перспективы его развития. И пусть максимум на 3-5 лет, но в условиях текущей мировой турбулентности совсем даже неплохо.

Но нынешняя, назовем ее так, «российская» часть доклада крайне интересна не только обновленными текущими показателями, хотя и они, конечно, важны – но и наметившейся весьма тревожной для Кремля тенденцией. Мировой рынок оружия - рынок, на котором бал правят стандарты. Которых, по большому счету всего два - стандарт НАТО и «советский». Все остальное – всего лишь образцы техники и вооружений, которые под эти два стандарта и создаются, несмотря на их многообразие. И следование этим стандартам определяет деятельность военно-промышленного комплекса всех третьих стран, начиная от мелких мастерских – до крупных промышленных концернов. Поскольку переход с одного стандарта на другой - дело муторное, сложное и крайне дорогое, достаточно вспомнить болгарскую и чешскую истории, не говоря уже о более мелких «эпопеях». Что же стоит за цифрами SPIRI в сухом остатке? Ответ очевиден – «советский» стандарт утрачивает свою былую популярность и, соответственно, долю на рынке, где он был востребован. Он вошел в «штопор», из которого вряд ли выберется, что означает катастрофические последствия для стоящих за ним производителей. В первую очередь, само собой, российских. Нет, российский ВПК сам по себе никуда не исчезнет и способен еще наклепать достаточное количество техники различного уровня сложности.