Выдавшая ордер на арест Путина судья стала главой МУС

Судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали Томоко Аканэ, которая была одной из судей, выдавших ордер на арест Путина, на пост главы суда, информирует The İnsider.

Судья Розарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-президентом, а судья Рейн Алапини-Гансу — вторым вице-президентом. Члены президиума избираются на срок в три года с немедленным вступлением в должность.

Томоко отметила, что «в это непростое время для суда требуется стабильное, совместное и объединенное руководство». Она пообещала сосредоточиться на содействии диалогу между органами суда, представителями защиты и жертв, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут.

Томоко Аканэ была в числе судей, которые 17 марта 2023 года выдали ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.