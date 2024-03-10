Ниджат Гусейнов (51 кг) победил американца Роско Хилла со счетом 3:2 и завоевал для Азербайджана десятую олимпийскую лицензию!

Сархан Алиев (71 кг) проиграл чемпиону мира из Казахстана Асланбеку Шимбергенову – 0:5.

Сегодня азербайджанские боксеры Ниджат Гусейнов (51 кг) и Сархан Алиев (71 кг) могут завоевать лицензии на Олимпиаду в Париж.

В четвертьфинале олимпийского квалификационного турнира в итальянском Бусто-Арсицио Ниджат сегодня встретится с американцем Роско Хиллом, а Сархан – с казахом Асланбеком Шимбергеновым.

Победители получат право выступать на Олимпийских играх.

Пока у Азербайджана девять путевок в Париж. Их завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, свыше 92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрат Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг) и Гашим Магомедов (тхэквондо, 58 кг).