Министерство иностранных дел 11 марта вызвало Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса из-за последних заявлений Папы Римского Франциска. Об этом пишет «Европейская правда».

Согласно сообщению, Кульбокасу сообщили, что «в Украине разочарованы» словами Папы относительно «белого флага» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры» с Россией, заявили в МИД Украины.

В ведомстве добавили, что такие призывы «легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права».

В то же время в Киеве ожидают от главы Святого Престола «сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве», говорится в сообщении.

Папа Римский Франциск на днях, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь «отвагу белого флага» и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.