Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 11 мартa 2024, 23:10

За результатами парламентских выборов, прошедших в Иране 4 марта, на которых явка избирателей оказалась на рекордно низком уровне, с тревогой наблюдают в регионе и на Западе. Осенью 2022 года представители радикального крыла завоевали подавляющее большинство мест в парламенте: на первых выборах, состоявшихся после охвативших страну и продолжавшихся месяцами кровавых протестов, начавшихся после ареста и убийства 22-летней Махсы Амини. Реформистам и умеренным политикам не разрешили баллотироваться на выборах. Явка избирателей составила всего 41 процент, что считается самой низкой явкой в истории Исламской республики.

По оценкам экспертов, причиной столь малого интереса людей к выборам, несмотря на то, что верховный религиозный лидер аятолла Али Хаменеи лично призвал избирателей к активности, является уменьшение надежд на политические перемены. Явка избирателей на парламентских выборах 2020 года составила 42 процента, тогда как на предыдущих выборах превысила 50 процентов. По данным избирательной комиссии, 245 из 290 мест в парламенте были завоеваны в первом туре: второй тур выборов состоится за оставшиеся 45 мандатов. Сообщается, что в провинциях Южного Азербайджана явка избирателей была значительно ниже остальных регионов. Основная причина - оппозиционные политические партии иранских азербайджанцев, действующие в основном в изгнании, призывают к бойкоту. Бойкот пошел на пользу курдам, проживающим в провинциях Южного Азербайджана: они активно участвовали в выборах и получили десятки мандатов.

Курдское информационное агентство «Рудав», базирующееся в Эрбиле, сообщает, что курды получили в общей сложности 32 мандата в 5 провинциях Ирана, где проживают курды. 7 из 12 мандатов, выделенных провинции Урмие, где большинство населения составляют азербайджанские тюрки, получили курдские кандидаты. Азербайджанцы выиграли лишь оставшиеся 5 мандатов. Курды выиграли все 6 мандатов, выделенных для провинции Сине. Сообщается, что курды завоевали 7 мандатов в провинции Лористан. Эфсане Афшар, этнолог и эксперт по Ирану, заявила в интервью турецким СМИ, что победа на выборах курдских кандидатов из городов, где проживают азербайджанские тюрки, является результатом продолжения в Иране политики «обестюркивания», реализуемой на севере Сирии и Ираке. «Хотя численность курдов очень мала только в городе Урмие, на выборах победили два курдских кандидата», — сказал он. По мнению Афшар, одной из причин слабого представительства кандидатов тюркского происхождения в парламенте является их неспособность организовываться, формировать сильные политические партии и выдвигать кандидатов.

«Явка избирателей в Иране в целом была на самом низком уровне с 1979 года. Что касается Южного Азербайджана, то призыв оппозиции к населению из-за границы к бойкоту возымел свое действие. Чтобы ослабить режим, оппозиционеры, проживающие за рубежом, призывали людей не идти на выборы и голосовать, и люди этому поверили. В результате курдские кандидаты из городов Южного Азербайджана выиграли выборы», — сказал он. По мнению Афшар, изменение демографического ландшафта регионов проживания азербайджанцев в Иране осуществляется политически, в том числе миграцией армян и курдов из Армении. А на Западе обеспокоены тем, что усиление сторонников жесткой линии в Иране на этих выборах может ускорить приобретение Тегераном ядерного оружия. Среди дипломатов в США и Европе растут опасения, что в значительной степени неконтролируемая ядерная программа Ирана и дестабилизация, вызванная конфликтом в Газе, укрепляют позиции иранских групп, поддерживающих разработку ядерного оружия.

Как пишет The Guardian, президент Ирана Ибрагим Раиси в последние дни вновь заявил, что на данный момент его страна осуществляет гражданскую ядерную программу. Однако на прошлой неделе на ежеквартальном заседании руководящего совета ядерной инспекции Международного агентства по атомной энергии США и их европейские партнеры выступили с мрачными предупреждениями об угрозе, исходящей от отсутствия сотрудничества Ирана по его ядерной программе. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси даже признал, что организация утратила «непрерывность знаний о производстве и запасах центрифуг, роторов, тяжелой воды и концентрата урановой руды» в Иране. Постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов также предупредил, что ситуация «полна опасностей и рискует выйти из-под контроля», хотя он возложил вину в основном на выход США из ядерной сделки 2015 года. Эти предупреждения, отмечает The Guardian, прозвучали после успеха сторонников жесткой линии, выступающих против соглашения 2015 года, ограничивающего ядерную программу Ирана, на парламентских выборах в прошлые выходные.