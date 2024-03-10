США выделяют 52 млн на развитие демократии и экономики Армении

США в рамках бюджета на 2025 финансовый год запрашивают $52 млн на развитие экономики и демократии Армении, сообщила в понедельник представитель американского Госдепа.

«По вопросу Армении - бюджет предусматривает выделение $52 млн», - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько США запрашивают у Конгресса на «экономическую и демократическую устойчивость Армении».