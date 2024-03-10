Леонид Швец, автор haqqin.az 11 мартa 2024, 23:31

Для тех, кто пытается уяснить, какова нынче позиция Запада относительно российско-украинской войны, достаточно понаблюдать за реакцией на резонансное высказывание Папы Римского Франциска, который в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил о том, что Украине следует пойти на смелый поступок - поднять белый флаг и начать переговоры с Россией: «Слово «переговоры» - это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника». Реакция украинской стороны была очевидной. Президент Зеленский напомнил, что с первых дней войны на передовой работают военные капелланы всех религий, поддерживают солдат, защищают жизнь и человечность. «Вот что такое церковь с людьми. А не в двух с половиной тысячах километров, где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить», - украинский лидер был не очень дипломатичен.

Украинские дипломаты тоже не стали миндальничать с папой. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинский флаг не белый, а желто-голубой. Представителя Ватикана на Украине Висвальдаса Кульбокаса вызвали в Министерство иностранных дел Украины и проинформировали, что «в Украине разочарованы словами понтифика о «белом флаге» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры» с агрессором». «Вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве». Важно, что жестко отреагировал глава МИД Польши, одной из крупнейших католических стран Европы. Радослав Сикорский написал в сети X: «Как насчет того, чтобы для баланса призвать Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир наступил бы немедленно, без необходимости переговоров». Призыв папы раскритиковали и в ряде других европейских стран, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заметил, что «капитуляция – это не мир»: «Президент России Владимир Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности… Мы должны продолжать укреплять Украину, чтобы показать президенту Путину, что он не получит желаемого на поле боя».